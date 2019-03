Biathlon: Conte "Anno indimenticabile"

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Dopo le cinque medaglie e i due titoli mondiali, per la prima volta l'Italia vince la Coppa del Mondo di #biathlon. Complimenti a Dorothea Wierer per questo straordinario traguardo. Brava anche Lisa Vittozzi, seconda. Un anno indimenticabile per il biathlon italiano". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commenta la conquista della Coppa del mondo da parte dell'atleta azzurra.