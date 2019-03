Anastasio, basta X Factor

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - E' partito da Santeria Social Club a Milano il primo tour di Anastasio, recente vincitore della versione italiana di X Factor.

Con il suo misto di rap e canzone, il ventunenne di Meta di Sorrento, con il suo 'La fine del mondo tour 2019', si è presentato al vero debutto live (dopo la data zero di qualche sera fa) con una scaletta di diciannove canzoni, dalla cover di 'Another brick in the wall' fino alla sua 'Alla fine del mondo', passando da 'Costellazioni di kebab', 'Correre', 'Clint Eastwood' e diversi altri titoli.

"Quando penso a una canzone - ha raccontato Anastasio - non penso a farla rap, ma solo a fare un bel pezzo. Quello che farò da ora in avanti non avrà niente a che vedere con X Factor e mostrerò che ho una mia identità musicale".