Usa: Pompeo, Trump mandato da Dio

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Il presidente americano Donald Trump potrebbe essere stato inviato da Dio per salvare il popolo ebraico dall'Iran. Ne è convinto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo.

In un'intervista a Christian Broadcasting Network, il titolare di Foggy Bottom ha riposto alla domanda se Trump potrebbe essere come la figura biblica Ester, che si dice abbia salvato gli ebrei con l'aiuto di Dio. "Da cristiano, credo certamente sia possibile", ha detto Pompeo, continuando a lodare l'amministrazione Trump per aver assicurato che "lo stato ebraico rimarrà": "Sono fiducioso che il Signore sia al lavoro qui". Le sue parole sono arrivate dopo l'annuncio del presidente di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan. Poco tempo fa, anche la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, parlando alla stessa stazione tv, ha invocato l'intervento di Dio, dicendo che "voleva che Trump diventasse presidente".