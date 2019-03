Erdogan, islamofobia come antisemitismo

(ANSA) - ISTANBUL, 22 MAR - "Come ha combattuto l'antisemitismo dopo la catastrofe dell'Olocausto, l'umanità deve combattere con la stessa determinazione anche l'odio contro l'Islam, che è in aumento". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando alla riunione straordinaria dell'Organizzazione della cooperazione islamica a Istanbul, convocata dopo la strage delle moschee in Nuova Zelanda.