Siria: 12 civili morti nel campo al Hol

(ANSA) - BEIRUT, 21 MAR - Dodici civili, tra cui donne e bambini, sono morti nelle ultime ore nell'est della Siria appena giunti in un superaffollato campo profughi al confine con l'Iraq, dove si dirigono da settimane persone in fuga dalle zone di conflitto tra Isis e forze curdo-siriane. Lo riferiscono media panarabi citando un comunicato dell'International Rescue Committee (Irc), una nota organizzazione umanitaria non governativa britannica.