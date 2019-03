Coez, il 29 marzo esce il nuovo album

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "È sempre bello" è il nuovo album di Coez in uscita il 29 marzo (Carosello Records). Lo ha annunciato il cantautore sui propri social, rivelandosi anche come autore degli slogan apparsi da febbraio su muri, strade, fermate e mezzi pubblici di Roma e Milano. Frasi come "L'amore come va?", "Non basta un elastico per tenerci insieme", "Vorrei fosse domenica", "Siamo in isolamento ma con un'isola dentro", che Coez ha scelto tra i versi delle sue canzoni, per dare vita al suo album prima dell'uscita. "Ho pensato che 'È sempre bello' fosse di tutti e che potesse iniziare a vivere da subito nelle strade, sui muri, sui mezzi pubblici. Volevo che un'idea diventasse reale, prendendo forma prima di tutto tra la gente", ha detto il cantautore.

L'album contiene 10 tracce ed è il quinto album di Coez, che quest'anno festeggia 10 anni di carriera solista, con 20 dischi di platino all'attivo, e arriva a un anno e mezzo di distanza dal doppio platino Faccio un casino. Il 28 e 29 maggio Coez torna live al palaport di Roma.