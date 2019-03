Aumentano foreste Italia, 11 mln ettari

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Le foreste italiane aumentano, con un incremento del 72,6% nel periodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9% dal 2005 al 2015); e arrivano a coprire il 36,4% della superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. Questa la fotografia scattata dal 'Primo rapporto nazionale sullo stato delle foreste e del settore forestale' (RaFItalia), presentato oggi al ministero delle Politiche agricole in occasione della Giornata mondiale delle foreste.

Il report mette in rilievo sia i punti di forza che quelli di debolezza, elencando anche quelli da sviluppare. Tra gli aspetti critici l'importazione di legna e legname, pari a circa 3,75 milioni di metri cubi per il grezzo e a 14,46 per il semilavorato. Tra i cui su cui lavorare di più la lotta agli incendi boschivi, "un fenomeno ancora preoccupante" nonostante si sia ridotta la superficie media bruciata.