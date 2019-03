Ferlinghetti, 100 anni e un nuovo libro

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - Lawrence Ferlinghetti spegnerà il 24 marzo 100 candeline con un nuovo libro, ma la giornata del compleanno la passerà a casa con i migliori amici. L'ultimo protagonista della Beat Generation non parteciperà alle celebrazioni organizzate a San Francisco e che avranno l'epicentro nella sua leggendaria City Light: "Sono praticamente cieco. Non sarebbe divertente", ha confidato alla National Public Library il poeta, pittore, editore e libraio amico di Allan Ginsberg, Jack Kerouac, Neil Cassady e Gregory Corso.

A San Francisco, dove si trasferì negli anni '50, c'è già una strada intitolata a suo nome. E la città del Golden Gate ha proclamato il 24 marzo "Lawrence Ferlinghetti Day". Le celebrazioni andranno avanti tutto il mese tra documentari, feste, mostre fotografiche e pubbliche letture. Per il giorno del compleanno sarà anche uscito l'ultimo libro, "Little Boy": un romanzo autobiografico scritto in stile "stream of consciousness" e in terza persona, senza paragrafi o punteggiatura convenzionale.