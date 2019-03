Uomo ucciso dentro auto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR -Francesco Manzella, 34 anni, con precedenti penali, è stato ucciso la notte scorsa a Palermo con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere dell'uomo è stato trovato a bordo di una Polo Volkswagen sulla strada statale Palermo-Sciacca. L'allarme è stato da alcuni residenti della zona che hanno sentito gli spari. La vittima abitava nella borgata palermitana di Falsomiele. Sono in corso indagini della squadra mobile. L'omicidio è avvenuto in via Gaetano Costa, una strada che costeggia l'ingresso della Palermo-Sciacca, nei pressi del carcere Pagliarelli. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'agguato. Gli agenti hanno trovato lo sportello del conducente aperto e una gamba dell'uomo fuori dall'auto; è probabile che la vittima abbia tentato di fuggire prima di essere freddata con un solo colpo di pistola alla testa. Forse aveva un appuntamento con chi ha poi sparato.

Manzella aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, furti e rapine in villa.