Torna la Carrà su Rai3, ospite Fiorello

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Raffaella Carrà torna in tv con una nuova trasmissione, stavolta incentrata sulle interviste, in onda dal 4 aprile su Rai3. Secondo quanto si apprende, il titolo, che fa il verso ad una delle sue hit più popolari, è 'A raccontare comincia tu'. Il primo ospite Rosario Fiorello, come ha lui stesso annunciato su Radio Deejay durante il suo varietà radiofonico 'Il Rosario della Sera'.

La Raffa nazionale, che riuscì a portare Fiorello ospite al Festival di Sanremo nel 2001, ha convinto lo showman a tornare in tv, dopo l'ultima presenza su Rai1 un anno fa, ancora ospite del Festival, con Claudio Baglioni. Stavolta la Carrà e Fiorello si ritroveranno su Rai3, con la complicità di Giovanni Benincasa, autore televisivo di entrambi.