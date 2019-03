Migranti: nave ong soccorre gommone

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "La Mare Jonio ha incrociato un gommone in avaria che stava affondando con una cinquantina di persone. Li stiamo già soccorrendo. La cosiddetta Guardia Costiera libica arrivata in un secondo momento, si sta dirigendo verso di noi". Ne dà notizia in un tweet la ong Mediterranea saving humans.