Cantieri: Salvini, sbloccare tutto

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Il decreto sblocca cantieri andrà "spero già questa settimana in Cdm, basta che non sia una roba minima. Se ci deve essere lo sblocca-cantieri devi sbloccare tutto". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine di una riunione del gruppo Lega a Palazzo Pirelli, a Milano. A chi gli ha chiesto se ci sarà un vertice di maggioranza, Salvini ha risposto: "No, le cose si possono risolvere anche al telefono".