Cannes: Variety, niente Netflix

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Non ci sarebbero film Netflix al festival di Cannes neppure quest'anno, almeno secondo le indiscrezioni raccolte da Variety. Il tema lo scorso anno fu dominante e con ricadute polemiche, dalla Mostra del cinema di Venezia fino agli Oscar in virtù del fatto che ad esempio Roma di Alfonso Cuaron, prodotto dal colosso dello streaming, è stato tra i super premiati dell'anno. Netflix e il direttore del festival Thierry Fremaux starebbero negoziando "un potenziale accordo", rivela Variety. Ted Sarandos di Netflix e Fremaux sarebbero stati a cena insieme una settimana fa a Los Angeles, ma il sito di cinema anticipa che "il gigante dello streaming sarà di nuovo assente dalla Croisette quest'anno senza film in o fuori concorso", se non altro perché a quanto pare Netflix "non ha un film pronto per il festival da presentare", in programma dal 14 al 25 maggio.