Atletico-Barca donne, record pubblico

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sessanta mila settecento trentanove spettatori al Wanda Metropolitano per un Atletico Madrid-Barcellona: ma la notizia non sta qui, quanto nel fatto che la partita scudetto che si è giocata oggi nello stadio famoso per le partite della squadra di Diego Simeone era tra due formazioni di calcio femminile. Il dato, che testimonia la crescita esponenziale del pallone giocato dalle donne anche in Spagna, vale come nuovo record assoluto di presenze a livello mondiale, per una sfida di club. Il precedente primato, sottolineano i media spagnoli, era della serie A messicana, un Tigre-Monterrey femminile al quale avevano assistito 51.211 persone sugli spalti. La partita era sfida chiave per la conquista dello scudetto, i 'colchoneros' avevano chiamato a raccolta i tifosi e il pubblico ha risposto. "E' stata una festa", raccontano Marca e As. E alla fine ha vinto il Barcellona, 2-0.