Omicidio dopo rapine, due ergastoli

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Sono stati condannati all'ergastolo Abdenachemi Amass e Saad Otmani, due marocchini di 29 e 31 anni che, il 26 aprile 2018, in una lunga notte di violenze hanno ferito due uomini a Cinisello Balsamo (Milano) durante due rapine, aggredito due ragazze straniere accoltellandone una per portarle via il cellulare e poi ucciso poco dopo, nei pressi della stazione Centrale del capoluogo lombardo, Samsul Haque, cameriere bengalese di 22 anni. Lo ha deciso il gup Alessandra Del Corvo nel processo con rito abbreviato.