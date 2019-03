Clima, 6000 ragazzi sfilano ai Fori

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sono almeno 6000 gli studenti che stamani partecipano alla sciopero per il clima a Roma. Il corteo e' partito dal Colosseo e ha percorso via dei Fori imperiali, arrivando a fianco dell'Altare della Patria, dove parleranno gli oratori previsti, tutti ragazzi, tranne il geologo Mario Tozzi.

Sotto un sole primaverile, sfilano ragazzi delle superiori, qualcuno anche delle medie. Gli adulti sono in netta minoranza.

Il clima e' allegro e festoso. I cartelli sono improvvisati, pezzi di cartone disegnati. Fra gli slogan, "Ci siamo rotti i polmoni", "ci riprendiamo il nostro futuro", "uno spreco al giorno toglie il pianeta di torno". "Sapevamo gia' dell'emergenza clima, ma Greta Thunberg ci ha spinti a mobilitarci", spiega Alessandro, studente di terza media. E lo stesso dicono gli altri ragazzi in corteo: "Conoscevamo il problema, ne parlavamo, ma prima di Greta non pensavamo di attivarci".