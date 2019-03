Thegiornalisti al Circo Massimo il 7/9

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - I Thegiornalisti gladiatori al Circo Massimo. La band capitanata da Tommaso Paradiso, a meno di un mese dall'inizio della tranche primaverile del "LOVE Tour 2019", annuncia "Thegiornalisti - Circo Massimo", show al Circo Massimo a Roma, in programma il 7 settembre, a chiusura della tournée che a oggi ha già venduto più di 250 mila biglietti. I Thegiornalisti saranno il primo gruppo italiano a esibirsi sul palco dell'antico stadio romano.

Nel frattempo la band si prepara per la prossima tranche di concerti che partirà il 26 marzo da Jesolo e che prevede 15 tappe di cui 10 già sold out.