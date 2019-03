Elisa canta nel Dumbo di Tim Burton

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Elisa canterà e doppierà nella versione italiana del nuovo film Disney, Dumbo, rivisitazione in chiave live action firmata da Tim Burton del celebre classico d'animazione, in arrivo nelle sale il 28 marzo. Un riconoscimento eccezionale per l'artista che reinterpreterà uno dei brani portanti della pellicola, "Bimbo mio" ("Baby Mine"), canzone simbolo del film del 1941 (Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora Originale e Nomination per la Miglior Canzone proprio con questa traccia). Non solo, Disney Italia ha voluto Elisa anche come doppiatrice e nel film presterà la voce al personaggio di Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici.

Non è la prima volta che l'artista prende parte a pellicole di portata internazionale. Nel 2012 infatti era stata scelta da un altro genio del grande schermo, Quentin Tarantino, e insieme ad Ennio Morricone aveva composto e interpretato "Ancora Qui" nel film "Django Unchained".