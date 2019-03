Alicia Keys scrive la biografia

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Alicia Keys si allea con Oprah per il lancio del suo nuovo libro. 'More Myself' (Più di me stessa) uscirà infatti il prossimo autunno sotto l'etichetta della regina dei talk show. Lo hanno annunciato entrambe in video. "Non potrei essere di più al settimo cielo nel condividere questa parte del mio viaggio finora e tutti i modi in cui imparo continuamente ad onorare la mia verità - ha detto la Keys -.

Assieme a mia sorella (in senso figurato, ndr), guida e amica Oprah, questo libro è uno dei capitoli più entusiasmanti". 'More Myself' è in parte un'autobiografia, in parte un documentario narrativo, come si legge nella descrizione. La cantante, che ha una madre di origini italiane, descrive il suo viaggio attraverso un racconto personale includendo anche ricordi dalla sua infanzia a Hell's Kitchen e Harlem e passando per la sua ascesa musicale che l'ha portata a vincere ben 15 Grammy. Nel 2017 la rivista Time l'ha inserita nella classifica annuale delle 100 persone più influenti del mondo.