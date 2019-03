Mario Tozzi, con Sapiens su Rai3

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Un programma fatto per tutti coloro che hanno a cuore le questioni legate al pianeta. "Da un lato l'esplorazione, dall'altro la divulgazione. In questo doppio registro ci sono momenti dedicati alla spiegazione, con una grafica molto efficace e semplice". Mario Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr prestato da anni alla tv, parla così di Sapiens - Un solo pianeta, il nuovo programma di divulgazione scientifica da lui condotto e in onda su Rai3 da sabato 16 marzo alle 21.45 (nella collocazione in passato occupata da Ulisse di Alberto Angela). Oltre ai fiumi, tema della prima puntata, nel corso degli appuntamenti la trasmissione si occuperà dell'evoluzione dell'Homo Sapiens. E ancora, la conquista della luna ci ha cambiati? Si possono prevedere i terremoti e cosa possiamo fare per conviverci? Tra i temi, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo; che cos'è il genio? Leonardo da Vinci lo era davvero nel suo metodo scientifico? Le strade fisiche e quelle immateriali, che collegano mondi diversi.