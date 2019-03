Crocifissione Bruegel rubata è un falso

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 MAR - Il quadro rubato oggi dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra (La Spezia), raffigurante la 'Crocifissione' e realizzato da Pieter Bruegel Il Giovane, è un falso. I Carabinieri avevano saputo che qualcuno stava preparando il furto dell'opera e nelle scorse settimane avevano sostituito il quadro con una copia, mettendo l'originale al sicuro.

"Il quadro originale - ha spiegato il sindaco di Castelnuovo Daniele Montebello - è stato sostituito da oltre un mese con una copia. Era cominciata a circolare la voce che qualcuno potesse rubare l'opera e i carabinieri hanno deciso di metterla al sicuro, sostituendola con una copia e installando alcune telecamere. Oggi per esigenze investigative non potevamo svelare nulla. Ringrazio l'Arma e la mia comunità perchè qualche fedele si era accorto che quella esposta non era l'originale ma non ha svelato il segreto".