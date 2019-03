Canada chiude spazio aereo a Boeing 737

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Il Canada lascia a terra i Boeing 737 Max e chiude loro il suo spazio aereo. Lo annuncia il ministro dei Trasporti canadese. Con la decisione di Ottawa, gli Stati Uniti restano piu' isolati e sotto pressione: sono infatti uno fra i pochi paesi a consentire ai 737 Max di continuare a volare. La decisione del Canada è legata, secondo indiscrezioni alla revisione di nuovi dati via satellite emersi che segnalerebbero somiglianze fra l'aereo caduto dell'Ethiopian Airlines e quello della Lion Air. Comunque, precisa il ministro dei trasporti canadese Marc Gurneau, "le nuove informazioni non sono definitive". Gurneau ha precisato che il Canada ha avvertito gli Stati Uniti della sua decisione di lasciare a terra i Boeing 737 Max in mattinata.