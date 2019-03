Brexit:sì 1.o emendamento contro no deal

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - Via libera della Camera dei Comuni britannica al primo emendamento messo ai voti in vista della mozione di stasera contro l'ipotesi d'un no deal. Il testo, promosso trasversalmente da deputati Tory moderati e laburisti per forzare la mano al governo, mira a potenziare il no a un taglio netto escludendo che il Regno possa lasciare in alcuna circostanza e in qualunque momento l'Ue "senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future" ratificate. E' stato approvato con 312 voti a favore e 308 contrari.