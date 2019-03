Brexit: Camera Comuni dice no al no deal

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - La Camera dei Comuni britannica ha votato stasera contro l'opzione di una Brexit 'no deal' dopo la bocciatura reiterata ieri dell'accordo di divorzio raggiunto da Theresa May con l'Ue. I voti contrari al no deal in qualunque circostanza sono stati 321, quelli favorevoli 278. La mozione modificata e radicalizzata da un emendamento è passata contro il volere del governo che ha subito una nuova cocente sconfitta.