Turci, sono Viva da morire e lo canto

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - S'intitola 'Viva da morire' il nuovo album di Paola Turci in uscita venerdì. In scaletta ci sono dieci brani e il disco arriva a due anni dal precedente 'Secondo cuore', oltre che ad un mese di distanza dalla partecipazione della cantante romana allo scorso Festival di Sanremo. Il lavoro al completo è stato anticipato in radio dal singolo omonimo e a maggio sarà il protagonista di due eventi speciali (il 13 a Milano, Teatro degli Arcimboldi e il 20 a Roma, Auditorium Parco della Musica), oltre che di un tour teatrale al via il 12 novembre da Torino. "Canto il mio presente - ha detto Paola Turci - ma anche il mio passato e il futuro, in tanti modi come non avevo ancora fatto".