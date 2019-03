Sul Nove Leaving Neverland su "Jacko"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Leaving Neverland, il documentario coprodotto da HBO e Channel 4, distribuito da Kew Media Distribution e diretto dal pluripremiato regista televisivo Dan Reed, si vedrà anche in Italia. Il film choc andrà in prima tv assoluta sul Nove il 19 e il 20 marzo in prima serata.

E' la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Jackson, affascinati, come le rispettive famiglie, dalla fiabesca vita del cantante all'apice del successo planetario.

Attraverso le interviste agli ormai trentenni Safechuck e Robson e ai loro familiari, il documentario svela gli abusi subiti negli anni, che hanno portato entrambi gli uomini a confrontarsi con i loro traumi a distanza di tempo, non solo come adulti ma anche come genitori. Il film, proiettato in anteprima all'ultimo Sundance Film Festival e trasmesso in America da HBO e in Inghilterra da Channel 4, arriva anche in Italia sul Nove