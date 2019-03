Rocco Schiavone, si gira la terza serie

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Iniziano oggi le riprese della terza serie di "Rocco Schiavone" prodotta da Cross Productions e RaiFiction con Marco Giallini, alter ego del Vicequestore Schiavone. La serie in 4 serate è tratta dai gialli bestseller di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore e sarà distribuita internazionalmente da Beta Film. I titoli dei nuovi episodi sono "La vita va avanti", "L'Accattone", "Après le boule passe" e "Fate il vostro gioco". La sceneggiatura è dello stesso Manzini e di Maurizio Careddu, la regia dei nuovi episodi è di Simone Spada, il direttore della fotografia è Fabrizio Lucci.

Ambientata tra Roma e la Valle D'Aosta, la serie andrà in onda in prima serata sulla Rai dal prossimo autunno.