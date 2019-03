Colosseo, dal 1/11 biglietto a 16 euro

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Novità sull'offerta e la bigliettazione del Parco Archeologico del Colosseo che diventa differenziata: dal 1 novembre il biglietto "Basic" che comprende Colosseo, Foro e Palatino passerà da 12 a 16 euro (+33%). Già da oggi è possibile acquistare anche il nuovo biglietto "Super" a 16 euro che permette di visitare Foro Romano, Palatino e siti Super (dalla Casa di Augusto a Santa Maria Antiqua). Sempre da novembre ci sarà poi il biglietto "Full Experience" a 22 euro (durerà 2 giorni per Colosseo, Arena, Foro, Palatino e siti Super).

Ben 60 milioni di persone, pari allo 0.8% della popolazione mondiale, hanno visitato il Colosseo negli ultimi 10 anni. "Il numero di visitatori - dice - è in continua e forte crescita, anche superiore e a quella dei turisti in arrivo a Roma. Il parco del Colosseo è il 4/o sito culturale più visitato al mondo (prima solo il Louvre, la Grande Muraglia Cinese e il museo nazionale di Pechino) ed è il maggiore attrattore culturale d'Italia, al primo posto per numero di visitatori".