Cina, Italia benvenuta in Via della Seta

(ANSA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina dà "il benvenuto alla partecipazione dell'Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta), che riteniamo creerà maggiore spazio per una cooperazione reciproca vantaggiosa e porterà maggiori benefici alle comunità imprenditoriali e alle nostre popolazioni di entrambe le parti". Così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lu Kang, in merito ai giudizi del premier Giuseppe Conte, secondo cui l'adesione rappresenta un'opportunità e una scelta strategica per l'Italia.