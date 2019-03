A Milwaukee la convention democratica

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Sara' Milwaukee ad ospitare la convention del partito democratico che incoronerà il candidato alla Casa Bianca per le elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Lo riportano alcuni media mentre l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. La città del Wisconsin, nota per l'ambientazione della serie tv degli anni 70-80 Happy Days, ha battuto la concorrenza di Houston e Miami. L'evento sarà dal 13 al 16 luglio del 2020. La scelta del Wisconsin non è casuale: nel 2016 Hillary pagò a caro prezzo non aver fatto campagna in quello stato perdendo la gara con Donald Trump.