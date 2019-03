Huawei: Bolton, minaccia sicurezza Usa

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Huawei è una ''significativa'' minaccia per la sicurezza nazionale americana. Lo afferma John Bolton, il consigliere alla Sicurezza Nazionale di Donald Trump, in un'intervista a Fox. Bolton si mostra comunque ottimista sullo stato delle trattative per un accordo commerciale con la Cina: ''ci sono stati progressi''.