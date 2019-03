Di Maio: Cina? Export,no intesa politica

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - "Io rispetto le preoccupazioni del nostro alleato, ma se stiamo guardando alla Via per la Seta non è per fare accordi politici con la Cina, è solo per aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy, il nostro know-how in un mercato che ce lo chiede". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio soffermandosi, nel suo discorso al Villaggio Rousseau a Milano, sulla posizione degli Usa rispetto al progetto italiano di firmare gli accordi commerciali per la Via della Seta.