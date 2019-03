Abu Mazen, a Shtayieh incarico premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAR - Mohammed Shtayieh, a lungo consigliere del presidente palestinese Abu Mazen, avrà entro oggi l'incarico di formare il nuovo governo palestinese. Lo riferisce l'agenzia Maan. Il precedente primo ministro Rami Hamdallah si era dimesso lo scorso 29 gennaio e il giorno stesso Abu Mazen aveva accettato pur lasciandolo in servizio in attesa di un nuovo premier.

Economista e alto dirigente di Fatah, il partito di Abu Mazen, Shtayieh è stato anche negoziatore con Israele e attualmente è capo del Consiglio economico palestinese per lo sviluppo e la ricostruzione.