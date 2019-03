Venezuela: blackout continua,oggi cortei

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - E' proseguito per tutta la serata di ieri il vasto blackout che ha colpito gran parte del Venezuela, anche se alcune parti di Caracas e del resto del paese hanno visto ripristinata la fornitura di energia elettrica. Lo riferisce la Bbc.

Ora i venezuelani si preparano per un fine settimana di proteste pro e antigovernative. Migliaia di persone sono attese a una manifestazione guidata dal leader dell'opposizione, Juan Guaidò, a Caracas. Il presidente Nicolas Maduro ha chiesto una contromanifestazione a sostegno del suo governo lo stesso giorno e nello stesso momento in cui è stata convocata quella dell'opposizione.