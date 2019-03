Trump su budget, più fondi al Pentagono

(ANSA) - NEW YORK, 9 MAR - Un taglio alle spese per i programmi di assistenza interna e internazionale, ma anche a quelli per la protezione ambientale. Ma un aumento consistente dei fondi per il Pentagono. Sono i due elementi chiave della legge di bilancio che Donald Trump si appresta a presentare lunedì. Secondo le indiscrezioni del Washington Post, la manovra punterà su tre elementi: la sicurezza al confine con la richiesta di ulteriori fondi per il muro con il Messico; riforme per rendere il governo più efficiente; e il delineare di una nuovo 'cammino di bilancio' per il Paese. Una strada questa che la Casa Bianca ritiene di aver già intrapreso con il taglio delle tasse e la deregulation. Nel documento si prevede che il deficit venga eliminato in 15 anni se tutte le proposte saranno attuate.