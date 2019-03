Tav, Delrio (Pd): governo blocca l'opera

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Adesso è tutto molto chiaro: Salvini piegandosi al M5s è il vero responsabile dello stop a una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese". Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio sullo scambio di lettere tra il governo italiano e la società Telt "che blocca, di fatto, la Tav". "Brennero, Terzo Valico, Torino Lione e Napoli Bari, noi abbiamo aperto i cantieri non Salvini. Nulla era bloccato. Gli investimenti totali crescevano al ritmo di 4% anno negli ultimi due anni. Con Lega e M5S diminuiscono. Salvini è stato troppo impegnato a girare in una continua campagna elettorale per guadagnare qualche punto percentuale al suo partito mentre gli investimenti sono bloccati da quando loro sono al governo", prosegue Graziano Delrio, capogruppo Dem ed ex ministro delle Infrastrutture. "Con la decisione di non decidere sulla Tav, il governo si macchia del peggior peccato verso gli italiani: la codardia", così Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.