Sardegna: Zedda, opposizione in Regione

(ANSA) - ORISTANO, 9 MAR - "Non posso che essere tra voi in questa battaglia in Consiglio regionale. Ringrazio chi mi suggerisce di continuare a fare il sindaco ma se si decide di fare l'opposizione la si fa nelle sedi proprie che sono quelle del Consiglio regionale". Così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, uscito sconfitto dalle regionali del 24 febbraio come candidato governatore del centrosinistra, ha ufficializzato questa mattina la scelta di continuare la sua avventura politica tra i banchi dell'Assemblea sarda, dopo otto anni da sindaco del capoluogo. Lo ha fatto a Fordongianus (Oristano), dove ha riunito le forze della coalizione che lo hanno sostenuto in vista della tornata elettorale. "Vedremo le modalità nei prossimi giorni", ha dichiarato Zedda, che davanti a sé ha due opzioni: le dimissioni da sindaco oppure la decadenza una volta proclamato consigliere regionale.