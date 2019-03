Visco, sistema banche ha retto a crisi

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Il sistema del credito ha retto" nel suo complesso "di fronte a sfide straordinarie, tecnologiche" e alla crisi straordinaria dell'economia italiana "molto meglio di quanto si poteva attendere". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo alla presentazione del libro di Pier Carlo Padoan alla Camera. Per Visco "noi della Banca d'Italia ci siamo riuniti su temi di vigilanza come mai nella storia di questo paese". Il governatore ha definito "difficilissima la gestione delle crisi" a causa anche dell'interpretazione di alcune regole da parte Ue. "I governi Renzi e Gentiloni forse hanno portato a termine con difficoltà ed eccessiva lentezza la soluzione della crisi" "Mps è una grande banca che ha avuto problemi gravi per la conduzione che c'è stata nella banca", problemi "serissimi, aggravati dalla necessità di ricostruire la fiducia in un ambiente dominato dalle relazioni locali e territoriali tra la banca e la società civile".