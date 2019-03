Violenza in stazione,gip convalida fermi

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - Il gip Valeria Montesarchio ha convalidato i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo emessi nei confronti dei tre giovani accusati di avere violentato martedi' scorso una giovane di 24 anni nell'ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano (Napoli) della Circumvesuviana.

I tre sono stati interrogati dal magistrato stamattina. Tutti hanno sostenuto che si sia trattato di rapporti sessuali consenzienti e non estorti con la violenza. Tesi non accolta dal gip, che ha convalidato i fermi ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre giovani.