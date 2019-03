Tav, domani madamin tornano in piazza

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Le madamin tornano domani in piazza a Torino per dire sì alla Tav. Lo fanno con un nuovo flash mob, questa volta davanti a Palazzo Carignano, sede del Parlamento subalpino da cui Cavour fece partire il progetto per il tunnel del Frejus. "Siamo pronte, vista la situazione di stallo, a fare sentire la voce dei cittadini che dicono sì alla Tav subito", spiegano le madamin, che avevano già organizzato un flash mob in piazza Castello il 12 gennaio; risale al 10 novembre la prima manifestazione che portò in piazza oltre 30.000 persone.