Lazza il Re Mida della classifica

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Il giovane rapper Lazza con il suo Re Mida debutta direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana - unica new entry -, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk e scalza Mahmood che era in testa con Gioventù Bruciata, sull'onda della vittoria all'ultimo Festival di Sanremo (e che mantiene la vetta tra i singoli con Soldi).

Terza piazza per Ultimo, il vincitore mancato, con Peter Pan che nelle prime dieci posizioni piazza anche Pianeti all'ottavo posto. In risalita di una posizione la colonna sonora di A Star is Born, che è valso un Oscar a Lady Gaga come Miglior canzone per Shallow. Scendono di tre gradini e sono quinti i tre ragazzi de Il Volo con il nuovo disco Musica. Salmo è stabilmente sesto con Playlist, mentre i Queen, spinti dal biopic su Freddie Mercury (Oscar a Rami Malek per l'interpretazione del cantante), sono settimi con Platinum Collection e noni con la colonna sonora originale di Bohemian Rhapsody. Rientra in top ten, al decimo posto, Marco Mengoni con Atlantico.