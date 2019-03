Bimbo beve detersivo nel Pavese, è grave

(ANSA) - PAVIA, 8 MAR - Un bambino di due anni e mezzo ha bevuto detersivo per errore ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Il piccolo è sotto stretta osservazione, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in una cascina nel comune di Valle Lomellina (Pavia).

Il bimbo, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri dopo aver parlato con i suoi familiari, ha preso un flacone pensando che si trattasse di una bottiglia d'acqua e ne ha ingerito un sorso. Fortunatamente il padre se n'è subito accorto e ha chiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi. Il piccolo è stato trasferito in elicottero al nosocomio bergamasco. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei militari.