Artista israeliano boicottato, è bufera

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAR - E' bufera sul festival jazz Musica sulle Bocche, in programma ad agosto, dopo che il musicista israeliano Eyal Lerner ha accusato il direttore artistico della manifestazione, Enzo Favata, di discriminazione. La segnalazione è arrivata anche al Comune di Santa Teresa di Gallura, partner dell'evento e il sindaco Stefano Ilario Pisciottu ha deciso di sospendere ogni iniziativa legata alla realizzazione del Festival Jazz Musica sulle Bocche 2019, "in attesa delle necessarie e opportune valutazioni in merito alle decisioni da intraprendere".

La vicenda è stata segnalata su Fb dallo stesso Lerner: "Per la prima volta dopo 23 anni in Italia un messaggio di BOICOTTAGGIO artistico perché sono israeliano - scrive - Devo sottolineare che probabilmente non mi avrebbe accettato al suo festival per altri ragioni MA dalla SUA volontà ha sottolineato COMUNQUE la sua posizione nel boicottare tutti gli israeliani E i sionisti". Quindi ha pubblicato la risposta di Favata datata 1 marzo.