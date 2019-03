A Melis Padiglione Italia Architettura

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Sarà Alessandro Melis il curatore del Padiglione Italia alla 17. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia del 2020". Lo annuncia il ministro della cultura Alberto Bonisoli, che ha scelto il progetto di Melis, tra i cinque selezionati dalla direzione Arte, architettura e periferie urbane del Mibac. Cagliaritano, classe 1969, architetto, Melis è direttore della Cluster for Sustainable Cities, e fondatore del Media Hub, il primo open lab della University of Portsmouth, nato con l'obiettivo di studiare l'innovazione tecnologica nel campo della progettazione climatica ed ambientale. Il suo progetto per il Padiglione Italia si intitola "Comunità resilienti". Un progetto, fa notare Bonisoli, che "affronta temi di grande urgenza come il cambiamento climatico e la resilienza delle comunità. Il Padiglione Italia, con un percorso di mostra molto divulgativo e coinvolgente, sarà un'occasione per riflettere su come rispondere positivamente in futuro alla pressione sociale ed ambientale attualmente in atto".