Strega: 57 opere segnalate, è record

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - E' record assoluto di segnalazioni per l'edizione 2019 del Premio Strega con 57 opere presentate dagli Amici della Domenica, il gruppo storico della giuria del premio.

Sedici opere in più del 2018 quando si era registrato il boom di 41 libri presentati. Oltre un raddoppio di titoli, se si pensa che la media negli ultimi anni era stata di 25-26 segnalazioni, con picchi di 27 nel 2017 e nel 2016. L'effetto delle nuove regole stabilite dal Comitato direttivo e la possibilità, dal 2018, di essere presentati da un solo Amico della Domenica, non più da due come in passato, mai come quest'anno ha mostrato i suoi effetti.

Il Comitato direttivo, che sceglierà i 12 titoli che si disputeranno l'edizione 2019, si riserva anche di poter segnalare altre opere. Per la prima volta i dodici saranno annunciati il 17 marzo alle 12.30 alla Festa del Libro e della Lettura 'Libri Come', con un mese d'anticipo rispetto alla consuetudine per lasciare più tempo ai giurati di valutare le opere.