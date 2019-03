Smog e fogne, Italia deferita a Corte Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 7 MAR - La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia Ue per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto (NO2) nell'aria delle città e per il mancato adeguamento alle norme Ue dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di 2mila abitanti. Le aree soggette a sforamento dei limiti di NO2 sono state grandi città come Milano, Torino e Roma e centri più piccoli come per esempio Catania, Campobasso, Genova e aree come la Pianura Lombarda e la Costa Toscana.

Riguardo i livelli di smog, l'Italia è già stata deferita in Corte per sforamento dei limiti di Pm10. I paesi Ue che hanno avuto o hanno contenziosi con Bruxelles sulla qualità dell'aria sono venti. Per trovare soluzioni si sta pensando a organizzare dei dialoghi sull'aria pulita con rappresentanti della Commissione Ue, dei ministeri interessati e delle autorità regionali e locali