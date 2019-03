'Pop Therapy', mostra figurine Fiorucci

(ANSA) - MODENA, 7 MAR - Una mostra rende omaggio al genio eclettico di Elio Fiorucci (1935-2015) - creativo, pioniere dei moderni influencer e molto altro ancora - attraverso 200 figurine dell'album Fiorucci Stickers, pubblicato dalle Edizioni Panini nel 1984, che riscosse uno straordinario successo, con oltre 25 milioni di bustine vendute (pari a 105 milioni di figurine) e riassume la storia grafica della maison milanese.

Dal 9 marzo al 25 agosto la ospita il Museo della Figurina di Modena, una delle realtà istituzionali che fa parte di Fondazione Modena Arti Visive.

L'esposizione, 'Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci', curata da Diana Baldon e Francesca Fontana, è realizzata in collaborazione con Cà Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia-Fondazione Musei Civici ed è accompagnata da 'It's everything I've always wanted, All plastic', un'installazione di Ludovica Gioscia, artista romana la cui pratica è influenzata dai linguaggi espressivi della cultura e della società anni '80.