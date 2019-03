Ligabue, il mio nuovo album essenziale

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - S'intitola 'Start' il nuovo album di Ligabue in uscita l'8 marzo. Anticipato dal singolo 'Luci d'America' e con una scaletta di dieci canzoni, il dodicesimo disco di inediti firmato dal rocker di Correggio è stato prodotto e arrangiato da Federico Nardelli e sarà anche il protagonista di un nuovo tour negli stadi, al via il prossimo mese di giugno. Dall'8 marzo arriva in radio e sulle piattaforme digitali anche il nuovo singolo 'Certe donne brillano'. "E' un album che ha quell'urgenza del raccontare che lo avvicina ai miei primi dischi - ha detto Ligabue - ma è anche positivo, essenziale e con pochi giri di parole".