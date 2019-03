Salario minimo, Pd: "Il 12/3 in Senato"

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Nella Commissione Lavoro del Senato martedì 12 marzo cominceranno le audizioni sui diversi disegni di legge (sul salario minimo, ndr). Sarà una prima importante occasione di interlocuzione con i protagonisti del mondo del lavoro". Lo dice la senatrice Pd Annamaria Parente, vicepresidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama. "Sul salario minimo - aggiunge - il Pd ha presentato proposte, ma come ha detto il segretario Zingaretti è necessario per prima cosa aprirci all'ascolto e confrontarci con le parti sociali, a partire dai sindacati dei lavoratori. Il salario delle lavoratrici e dei lavoratori è materia che riguarda principalmente la contrattazione e dunque su questo tema è necessario trovare un giusto e sano equilibrio tra legge e accordi tra le parti". Due giorni fa il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ha proposto al neo leader dem Nicola Zingaretti di far convergere i parlamentari Pd sulla proposta cinquestelle per il salario minimo.