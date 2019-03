Tar con Citi, stop a delisting Parmalat

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Su richiesta della banca americana Citi il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che avrebbero dovuto portare alla revoca, a partire da oggi, delle azioni Parmalat da Piazza Affari.

Il delisting, spiega il decreto monocratico, è stato ritenuto "idoneo a determinare, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nei modi ordinari, un pregiudizio irreversibile alle ragioni di credito" di Citi, che si è vista riconoscere in Italia una sentenza emessa da un tribunale del New Jersey che ha condannato il gruppo di Collecchio al pagamento di 431,3 milioni di dollari. La camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso è stata fissata il 26 marzo.